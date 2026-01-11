Lorenzo Musetti si ferma in finale a Hong Kong, dove Bublik si impone e interrompe la sua serie di vittorie. Il tennista italiano non riesce a conquistare il suo primo titolo in questa occasione, segnando la sesta finale persa consecutivamente. Preoccupa anche il problema al braccio destro, che potrebbe influire sulle sue prestazioni future.

Lorenzo Musetti non riesce a sfatare il tabù finali. Il carrarino perde la sesta finale consecutiva a Hong Kong e non riesce a completare la settimana perfetta. A vincere è Alexander Bublik, che al contrario dal 2025 ha dato una svolta alla sua carriera: quattro tornei vinti lo scorso anno (prima ne aveva vinti quattro totali in carriera) e già uno nel 2026, al suo primo giocato. 7-6, 6-3 il finale in un’ora e 35 minuti di partita, con un primo set combattuto e perso da Musetti solo al tie break, mentre nel secondo è stato dominio Bublik, che ha portato a casa altri due break totali. A preoccupare sono però le condizioni del braccio destro di Musetti, che dal finale di primo set ha iniziato ad accusare qualche problema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Musetti si ferma sul più bello: a Hong Kong vince Bublik. Preoccupa il braccio destro dell’italiano

Leggi anche: ATP Hong Kong 2026: Musetti-Bublik è servita, Giron-Bublik l’altra semifinale

Leggi anche: LIVE Musetti-Bublik 6-7, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: il kazako vince il primo set al tie-break

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Musetti non si ferma battuto Wong e semifinale conquistata a Hong Kong. Ora Rublev o Borges, poi finale di doppio con Sonego! #ATP #Musetti #Tennis x.com

Pavia Uno TV / Radio Pavia. . ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Milan domina il Genoa, ma rischia e pareggia 1-1 - Vardy lancia la Cremonese, ma il Cagliari rimonta - La Virtus ci prova con Edwards, ma il Panathinaikos vince - Un super Musetti ba - facebook.com facebook