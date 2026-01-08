LIVE Sonego-Shang 3-6 3-5 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | l’italiano serve per allungare il match

Segui in tempo reale l’incontro tra Sonego e Shang al ATP Hong Kong 2026. Aggiornamenti costanti sul punteggio e sui momenti salienti del match, con focus sulla prestazione dell’italiano. Rimani informato su ogni scambio e risultato, per vivere l’evento con chiarezza e precisione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio e dritto per l'italiano 30-15 Nooo. Termina larga la smorzata di Sonego dopo l'ottima prima. Shang non era neppure partito 30-0 Prima ad uscire, volee dalla parte opposta e stop volley ad incrociare. 15-0 Sul nastro il rovescio del cinese 3-5 Gioco Shang: il cinese prende in mano lo scambio con la prima e lo comanda con il dritto. Il classe 2005 sfrutta benissimo le palle nuove e si assicura una chance di servire per il match 40-15 Ace!! Servizio al centro a 212 kmh per il cinese. 30-15 Grande prima al corpo del cinese che pizzica la riga.

