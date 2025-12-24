Nascosta tra i sacchi di noccioline cocaina per oltre 435 chili | maxi sequestro al porto di Gioia Tauro

Maxi sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro: oltre 435 chili di droga purissima sono stati intercettati dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria, nascosti in un carico di circa mille sacchi di noccioline provenienti dall'America Latina e diretti in Europa dell'Est.

