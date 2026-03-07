Ginnastica Falciai protagonista a Castiglion Fiorentino | pioggia di medaglie per Gazzelle e Silver

A Castiglion Fiorentino, la Ginnastica Falciai ha partecipato alle competizioni CSEN, portando a casa numerose medaglie con le atlete dei gruppi Gazzelle e Silver. Durante il fine settimana, le ginnaste hanno mostrato le loro capacità in diverse prove, ottenendo risultati di rilievo. La manifestazione ha visto protagonisti gli atleti della società, che si sono confrontati con altre squadre in un clima di competizione e impegno.

Arezzo, nasce ‘Alternativa Comune’: lista pronta, candidato. poi si vedrà Arezzo, il centrodestra gioca al tira e molla: Tanti o Merelli? A Roma decidono, qui si resta a guardare Via Fiorentina, il cantiere un si muove di un centimetro: “Si ribalta? Forse dopo l’estate.” Rubano il Chianti da mille e passa euro, ma alla fine il conto lo pagano. ai carabinieri Un fine settimana ricco di soddisfazioni per la Ginnastica Falciai, impegnata a Castiglion Fiorentino nelle competizioni CSEN con le atlete dei gruppi Gazzelle e Silver. Tra esercizi individuali, prove di coppia e performance di squadra, la società ha raccolto numerosi podi e piazzamenti di rilievo, confermando il buon momento del movimento ginnico. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ginnastica Falciai protagonista a Castiglion Fiorentino: pioggia di medaglie per Gazzelle e Silver Leggi anche: Un weekend di podi e crescita per la Ginnastica Falciai a Castiglion Fiorentino Un fine settimana da incorniciare per la Ginnastica Falciai, impegnata a Castiglion FiorentinoArezzo, 7 marzo 2026 – Nello scorso fine settimana (28 febbraio - 1 marzo), a Castiglion Fiorentino, la Ginnastica Falciai ha brillato con le... Tutti gli aggiornamenti su Ginnastica Falciai. Un weekend di podi e crescita per la Ginnastica Falciai a Castiglion FiorentinoTra prove individuali, esercizi di squadra e d’insieme, protagoniste le atlete del gruppo Gazzelle e del gruppo Silver ... arezzonotizie.it Un fine settimana da incorniciare per la Ginnastica Falciai, impegnata a Castiglion FiorentinoNello scorso fine settimana (28 febbraio - 1 marzo), a Castiglion Fiorentino, la Ginnastica Falciai ha brillato con le categorie Silver e Gazzelle ... msn.com