Lo scorso sabato a Castiglion Fiorentino si sono svolte le prove CSEN di ginnastica, con la partecipazione della Ginnastica Falciai. La squadra ha ottenuto diversi risultati positivi, portando a casa numerosi premi e riconoscimenti. La competizione ha visto coinvolti numerosi atleti, che si sono confrontati in diverse categorie e discipline. I risultati sono stati comunicati ufficialmente al termine delle prove.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Ottimi risultati e tante soddisfazioni per la Ginnastica Falciai nella prova CSEN disputata sabato a Castiglion Fiorentino. In pedana sono scese le ginnaste dei gruppi Silver, Gazzelle e le più piccole Topoline. Per i gruppi Silver e Gazzelle: Nel terzo livello categoria Young, doppio podio per la Falciai nelle prove individuali al corpo libero: Sveva Tarsitano ha conquistato la fascia d’argento, mentre Emma Rossi ha centrato la fascia d’oro, confermando l’ottimo lavoro svolto in palestra. Grandi soddisfazioni anche nella categoria Allieve, dove la squadra composta da Anna Scartoni, Anna Caruso, Anna Portolani e Giulia Francini ha conquistato la medaglia d’oro con l’esercizio di squadra al corpo libero, risultando vincitrice della gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ginnastica Falciai: i risultati delle prove CSEN a Castiglion Fiorentino

Articoli correlati

Leggi anche: Un weekend di podi e crescita per la Ginnastica Falciai a Castiglion Fiorentino

Un fine settimana da incorniciare per la Ginnastica Falciai, impegnata a Castiglion FiorentinoArezzo, 7 marzo 2026 – Nello scorso fine settimana (28 febbraio - 1 marzo), a Castiglion Fiorentino, la Ginnastica Falciai ha brillato con le...

Una selezione di notizie su Ginnastica Falciai

Temi più discussi: Un weekend di podi e crescita per la Ginnastica Falciai a Castiglion Fiorentino; Ginnastica Falciai: ottimi risultati a Campi Bisenzio nella seconda prova del campionato regionale Gold Allieve; Ginnastica Falciai protagonista a Castiglion Fiorentino: pioggia di medaglie per Gazzelle e Silver; Finali regionali gold junior e senior: la Ginnastica Falciai protagonista. Bindi e Berti conquistano due ori.

Un weekend di podi e crescita per la Ginnastica Falciai a Castiglion FiorentinoTra prove individuali, esercizi di squadra e d’insieme, protagoniste le atlete del gruppo Gazzelle e del gruppo Silver ... arezzonotizie.it

GINNASTICA: Tra prove individuali, esercizi di squadra e d’insieme, il bilancio racconta una trasferta estremamente positiva. Le atlete della Falciai in vetrina nelle varie ...CASTIGLION FIORENTINO Un fine settimana da incorniciare per la Ginnastica Falciai, impegnata a Castiglion Fiorentino nelle competizioni Csen con le ... sport.quotidiano.net

A Castiglion Fiorentino la Ginnastica Falciai ha brillato - facebook.com facebook