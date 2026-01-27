Garantismo a corrente alternata | il doppio standard dei sostenitori del Sì al referendum sulla giustizia

Il dibattito sul garantismo nel contesto del referendum sulla giustizia evidenzia diverse posizioni tra i sostenitori del Sì. Questo articolo analizza il ruolo del garantismo, spesso al centro delle argomentazioni, e le interpretazioni contrastanti che influenzano il discorso pubblico e politico sulla riforma. Una riflessione sulla complessità di un tema che coinvolge istituzioni e cittadini.

Il garantismo è la parola totem della campagna per il sì al referendum sulla separazione delle carriere. Compare nei comizi, nei talk show, negli editoriali dei giornali che sostengono la riforma Nordio. «Basta processi mediatici», «serve un giudice terzo», «presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva», è il lessico ripetuto come un rosario. Poi arrivano i casi concreti, e quel lessico cambia padrone. Il garantismo sospeso: Hannoun e la sentenza prima del processo. Mentre il fronte del sì chiede agli elettori di votare per una giustizia più garantista, esplode il caso di Mohammad Hannoun, architetto palestinese residente a Genova, arrestato con l’accusa di finanziamento al terrorismo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

