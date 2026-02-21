Andrea Pignataro supera Ferrero è l’italiano più ricco secondo Forbes

Andrea Pignataro ha superato Ferrero nella classifica dei più ricchi d’Italia, grazie all’aumento di valore delle sue aziende nel settore tecnologico. La crescita delle sue attività ha portato il suo patrimonio a superare la cifra di 4 miliardi di euro, secondo le stime di Forbes. Ferrero, leader storico del settore dolciario, si ferma ora al secondo posto. La classifica si aggiorna in modo costante, riflettendo le variazioni del mercato.

Giovanni Ferrero, il re della Nutella, ha dominato le graduatorie di Forbes dal 2020, interrotte solo per un breve periodo da Leonardo Del Vecchio di Luxottica. Oggi, però, lo scettro passa di mano. Secondo la classifica in tempo reale di Forbes, il nuovo uomo più ricco d’Italia è Andrea Pignataro, fondatore di Ion Group, società di software e infrastrutture tecnologiche per la finanza. Il suo patrimonio ha raggiunto i 42,8 miliardi di dollari, superando di circa mezzo miliardo quello di Ferrero. Chi è Andrea Pignataro. Nato a Bologna nel 1970, Pignataro è tutto tranne che il classico imprenditore italiano sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Andrea Pignataro è il nuovo uomo più ricco d’Italia: superato Giovanni FerreroAndrea Pignataro si impone come l’uomo più ricco d’Italia, grazie alla crescita del suo patrimonio.

Andrea Pignataro supera Giovanni Ferrero: ecco chi è la nuova persona più ricca d’ItaliaAndrea Pignataro, fondatore di Ion Group, ha raggiunto la posizione di persona più ricca in Italia, grazie al successo della sua azienda di software e dati finanziari.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.