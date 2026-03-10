Le criptovalute battono la Nutella | l’italiano più ricco è Giancarlo Devasini Chi è davvero il torinese invisibile video

L'italiano più ricco è Giancarlo Devasini, noto nel settore delle criptovalute, mentre Elon Musk rimane l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 839 miliardi di dollari, rispetto ai 342 miliardi di un anno fa. Devasini, torinese, è considerato un personaggio “invisibile” nel panorama finanziario. La classifica dei miliardari vede ancora Musk al vertice, anche se i numeri sono in costante crescita.

Nessuna sorpresa al vertice: è sempre Elon Musk l’uomo più ricco del mondo. Il patrimonio del principale azionista di Tesla, di Space X e del social network X si attesta a 839 miliardi di dollari contro 342 miliardi un anno fa. E’ quanto emerge dalla classifica stillata da Forbes pubblicata oggi. Sul podio si classificano gli ex fondatori di Google Larry Page al secondo posto con 257 miliardi di dollari e Sergey Brin con 237 miliardi di dollari. Al quarto posto si classifica il fondatore di Amazon Jeff Bezos con 224 miliardi di dollari e al quinto posto il fondatore di Meta e Facebook Mark Zuckerberg con 222 miliardi di dollari. Seguono... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

