Paralimpiadi | Chiara Mazzel oro Giacomo Bertagnolli argento | l' Italia è a quota cinque podi

Durante le Paralimpiadi, Chiara Mazzel ha conquistato l’oro e Giacomo Bertagnolli l’argento, portando l’Italia a un totale di cinque medaglie. Entrambi hanno aumentato il loro numero di riconoscimenti e si sono posizionati più in alto rispetto alle precedenti prestazioni. La competizione si è conclusa con questi risultati, evidenziando il successo degli atleti italiani in questa edizione.

Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli raddoppiano il loro bottino di medaglie e scalano ciascuno un gradino del podio. Lei è d’oro, lui d’argento. Cinque medaglie per l'Italia E, trainata da loro, l’Italia arriva a quota cinque medaglie nei primi tre giorni di Paralimpiadi domestiche, mettendo nel mirino i sette piazzamenti di Pechino mentre è presto per azzardare paragoni con i 13 di Lillehammer. A Cortina d’Ampezzo, sulle Tofane, è un’altra giornata di festa per i colori azzurri. La prima ad alzare le braccia al cielo è la sciatrice fassana che, dopo l’argento nella discesa libera 'visual impaired’(i disabili visivi), stavolta coglie il bersaglio grosso in Super-G, sconfiggendo l’austriaca Veronika Aigner: 60 centesimi per il primo successo a cinque cerchi della sua carriera. 🔗 Leggi su Feedpress.me

