Ghisalba rimosse le scritte No Vax dal cimitero Resta l’amaro | Messaggi carichi di odio e disinformazione

A Ghisalba si concludono i lavori di rimozione delle scritte No Vax dal muro del cimitero, segnando un passo importante nella tutela del rispetto e della memoria. Nonostante ciò, permane l’amaro in alcuni, che evidenziano come quei messaggi, seppur eliminati, abbiano lasciato tracce di odio e disinformazione difficile da cancellare.

Ghisalba. Sono in fase di conclusione i lavori di rimozione delle scritte di stampo No Vax sul muro di cinta del cimitero comunale. La notte tra il 9 e il 10 novembre un individuo ha imbrattato la facciata principale e le pareti laterali con messaggi contro vaccini e tecnologia 5G. Il Comune ha subito incaricato una ditta specializzata per la pulizia, mentre alcuni volontari hanno contribuito a rimuovere le scritte dalle pareti. L’intervento, del costo di 12.200 euro già impegnati a bilancio, comprende anche il trattamento delle mura con un prodotto che impedirà alla vernice di essere assorbita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

