Ghisalba rimosse le scritte No Vax dal cimitero ma resta l’amaro | Messaggi carichi di odio e disinformazione

A Ghisalba, le scritte No Vax sul muro del cimitero stanno per essere rimosse, segnando un passo verso il ripristino della tranquillità. Tuttavia, l’amaro in bocca rimane, poiché quei messaggi, carichi di odio e disinformazione, hanno lasciato un’impronta profonda nella comunità. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza di promuovere il dialogo e la corretta informazione.

Ghisalba. Sono in fase di conclusione i lavori di rimozione delle scritte di stampo No Vax sul muro di cinta del cimitero comunale. La notte tra il 9 e il 10 novembre un individuo ha imbrattato la facciata principale e le pareti laterali con messaggi contro vaccini e tecnologia 5G. Il Comune ha subito incaricato una ditta specializzata per la pulizia, mentre alcuni volontari hanno contribuito a rimuovere le scritte dalle pareti. L’intervento, del costo di 12.200 euro già impegnati a bilancio, comprende anche il trattamento delle mura con un prodotto che impedirà alla vernice di essere assorbita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Ghisalba, scritte no vax sul cimitero. Il sindaco: “Sporgerò denuncia” Leggi anche: Scritte no vax deturpano il cimitero di Turro, il sindaco: «Gesto vile» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ghisalba, rimosse le scritte No Vax dal cimitero, ma resta l’amaro: “Messaggi carichi di odio e disinformazione” - Intervento da 12mila euro per ripulire il muro di cinta, previsto anche un trattamento protettivo delle superfici ... bergamonews.it

Ghisalba, scritte no-vax sul cimitero. Il sindaco: “Sporgerò denuncia” - Sono comparse nella mattinata di lunedì 10 novembre le scritte “no vax” sui muri esterni del cimitero cittadino. bergamonews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.