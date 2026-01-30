Torna Letture di Classici la rassegna firmata Unibg per poter vivere mille esistenze

La rassegna “Letture di Classici” torna anche quest’anno all’Università di Bergamo. Per l’ottava volta, studenti e appassionati possono immergersi in mille esistenze attraverso le letture proposte dal Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere. La manifestazione, promossa da Paolo Barcella, Cristina Cappelletti e Luca Bani, vuole far vivere ai partecipanti l’emozione di entrare in contatto con grandi opere e personaggi di diversi tempi e luoghi.

Anche quest’anno il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere dell’Università di Bergamo propone, tra le attività di valorizzazione della conoscenza, le Letture di Classici, giunte ormai all’ottava edizione, promosse e coordinate da Paolo Barcella, Cristina Cappelletti e Luca Bani. Nel corso delle varie edizioni, le Letture di Classici hanno proposto testi in poesia e in prosa di epoche e culture diverse, accomunati dal fatto di aver segnato la loro epoca, ma al tempo stesso di essere ancora di stretta attualità. L’iniziativa, sin dalla sua prima edizione, si è proposta di riflettere, o tornare a riflettere, sui grandi capolavori letterari, ma anche di scoprirne di nuovi, magari meno scontati, come quelli legati alle letterature orientali.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Letture di Classici

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Letture di Classici

Argomenti discussi: Quali sono i libri in arrivo nel 2026? Lo speciale (con oltre 400 anteprime); Pagine d’arte. Il nuovo gruppo di lettura della Biblioteca d’arte Sergio Molesi del Museo Revoltella; La Biblioteca, l’isola, le sue voci; Casina di Raffaello, laboratori su arte e natura nei sabati di gennaio.

Torna Letture di Classici, la rassegna firmata Unibg per poter vivere mille esistenzeGiunta all'ottava edizione, l'iniziativa vuole far riflettere il pubblico su grandi capolavori del passato e far scoprire opere meno scontate ... bergamonews.it

Leggere di musica? Aumenta il piacere dell’ascolto. A Bologna torna la rassegna Fior fiore dei libri dedicati a classica e liricaIn Italia la produzione annuale di libri sulla musica è esuberante, e non scarseggiano le punte di eccellenza intellettuale e scientifica. Sono occasioni offerte agli amanti di musica per arricchire ... ilfattoquotidiano.it

#natiperleggere Sabato 31 gennaio torna "Nati per Leggere" alla Biblioteca Comunale Gaetano Pieraccini - Poggibonsi. Un momento speciale di letture condivise per bambini e bambine da 0 a 6 anni e per le loro famiglie, per stare insieme, ascoltare storie e - facebook.com facebook