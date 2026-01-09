Padova operaio muore schiacciato da una pressa per la lavorazione della carta riciclata

Un incidente mortale si è verificato oggi negli impianti Sesa di Este, dove un operaio è stato purtroppo schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavorazione della carta riciclata. La tragedia ha coinvolto un lavoratore presente sul sito, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro nella zona di Padova. Le autorità sono intervenute per le verifiche del caso e per fare luce sull’accaduto.

Tragedia sul lavoro a Este: un operaio è morto nel pomeriggio di oggi negli impianti Sesa, schiacciato da una pressa. Indagano Spisal e carabinieri. Vittima non identificata. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Operaio muore schiacciato all'interno di una pressa Leggi anche: Solignano, operaio ferito a un braccio: schiacciato da una pressa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Padova, autista pensionato di 65 anni muore schiacciato in azienda: il figlio scopre la tragedia guardando i social; Un 65enne è morto cadendo in un autocompattatore; Cade in un autocompattatore mentre lavora, 65enne muore schiacciato: tragedia nel Padovano; Primo incidente sul lavoro del 2026 in Veneto: a Borgoricco autista 65enne muore schiacciato in un autocompattatore. Operaio muore schiacciato dalla pressa alla Sesa, il 59enne stava eseguendo dei lavori di manutenzione sul macchinario per i rifiuti - Un operaio è morto schiacciato da una pressa nella giornata di oggi, 9 gennaio, intorno alle 16. msn.com

Un operaio muore schiacciato in una pressa nel Padovano - Un operaio di origini albanesi, di 59 anni, è morto mentre stava eseguendo lavori di manutenzione in una pressa per rifiuti a Ospedaletto Euganeo (Padova). ansa.it

Operaio muore schiacciato all'interno di una pressa - Il dramma si è verificato ad Ospedaletto Euganeo presso la "Sesa", società estense servizi ambientali. padovaoggi.it

