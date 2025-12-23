Dalla casa al clima dal lavoro ai giovani | ecco il futuro della metropoli bolognese

La Città metropolitana di Bologna sta pianificando il proprio sviluppo fino al 2050, affrontando sfide legate a clima, tecnologie e società. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita, rafforzare la coesione territoriale e creare nuove opportunità per imprese e cittadini, in un contesto di trasformazioni globali che incidono su casa, lavoro e ambiente.

Lavoro, i giovani non vogliono più il posto fisso. Flessibilità, smart working e benessere emotivo: esiste anche la vita privata - Quante volte abbiamo sentito parlare del posto fisso come di un miraggio, di un'agognata sicurezza da raggiungere, di una garanzia di successo (professionale e economico) nella vita? leggo.it

Giovani, Borzì (Acli Roma): "Labordì vuole prepararli al mondo del lavoro" - “Il Labor Day vuole accendere una scintilla nei giovani e avvicinarli al mondo del lavoro. notizie.tiscali.it

Clima di tensione nella Casa Circondariale. L’USPP denuncia una situazione fuori controllo e chiede più sicurezza per detenuti e agenti - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.