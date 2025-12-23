Dalla casa al clima dal lavoro ai giovani | ecco il futuro della metropoli bolognese
La Città metropolitana di Bologna sta pianificando il proprio sviluppo fino al 2050, affrontando sfide legate a clima, tecnologie e società. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita, rafforzare la coesione territoriale e creare nuove opportunità per imprese e cittadini, in un contesto di trasformazioni globali che incidono su casa, lavoro e ambiente.
Di fronte a trasformazioni globali che coinvolgono clima, tecnologie, società ed economia, la Città metropolitana di Bologna sta ridisegnando il proprio futuro con uno sguardo lungo fino al 2050 e una maggiore attenzione a qualità della vita, coesione territoriale e nuove opportunità per imprese. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Patto europeo per il clima, dal passato al futuro: l’impronta umana nel clima che cambia
Leggi anche: Ostia, la Casa della Cultura Gigi Proietti non è stata dimenticata: al lavoro per aprirla ai giovani
Giovani, impresa, clima: la spinta da 1,2 milioni di Fondazione Cariverona.
I giovani continuano a credere nella speranza che offre il lavoro - Nonostante salari bassi, precarietà e stress, l’impiego resta una promessa di futuro: non solo mezzo di sostentamento, ma spazio di realizzazione, ... msn.com
Lavoro, i giovani non vogliono più il posto fisso. Flessibilità, smart working e benessere emotivo: esiste anche la vita privata - Quante volte abbiamo sentito parlare del posto fisso come di un miraggio, di un'agognata sicurezza da raggiungere, di una garanzia di successo (professionale e economico) nella vita? leggo.it
Giovani, Borzì (Acli Roma): "Labordì vuole prepararli al mondo del lavoro" - “Il Labor Day vuole accendere una scintilla nei giovani e avvicinarli al mondo del lavoro. notizie.tiscali.it
Clima di tensione nella Casa Circondariale. L’USPP denuncia una situazione fuori controllo e chiede più sicurezza per detenuti e agenti - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.