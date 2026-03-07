in libano 500mila sfollati degli americani il raid sulla scuola

In Libano, si calcola che circa 500mila persone siano sfollate a causa dei recenti scontri. Un raid condotto da militari americani ha colpito una scuola, attirando l’attenzione internazionale. Il capo di stato maggiore dell’IDF, Eyal Zamir, ha dichiarato che la fase operativa sta per concludersi. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Via a una nuova fase: Israele martella l’Iran e il Paese dei Cedri. Gravi due soldati ghanesi di Unifil Il capo di stato maggiore dell’Idf, Eyal Zamir, è stato chiaro: «Dopo aver completato la fase dell’attacco iniziale a sorpresa, in cui abbiamo creato la superiorità aerea e neutralizzato la schiera di missili balistici, stiamo ora passando alla fase successiva della campagna, in cui intensificheremo l’attacco alle fondamenta del regime e alle sue capacità militari». E ha poi aggiunto: «Abbiamo ulteriori mosse sorprendenti, che non intendo rivelare». La guerra totale in Medioriente ieri è entrata nel settimo giorno. Nuove esplosioni hanno scosso Teheran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Medio Oriente, per l’Unicef quasi 200 bambini morti dall’inizio della guerra. Trump: “Invasione di terra? Sarebbe una perdita di tempo. In Iran vogliamo entrare e ripulire tutto”. Libano, oltre 500mila sfollati per i raid di Israele. Negli Emirati riprendono i voliGuerra tra Iran e Usa-Israele: le ultime notizie di oggi 6 marzo 2026 Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove oltre 1.

In Libano ci sono già 500mila sfollati. «Sembra un esodo biblico»Abbiamo raccolto le voci di alcune persone che hanno lasciato casa e ora non hanno un tetto sotto cui dormire. «Le bombe ci inseguono». Per loro si sono ... avvenire.it

Il Libano verso il disastro umanitario: «500mila sfollati la gente dorme per strada»Sono oltre mezzo milione le persone che hanno perso la casa a causa dei bombardamenti israeliani, ma solo un quinto di loro trova riparo nei rifugi collettivi. A Beirut le persone dormono nei parchi e ... vita.it

Pulizia etnica In Libano ci sono già 500mila sfollati. «Sembra un esodo biblico» Le voci di chi non hanno pi\ù un tetto sotto cui dormire «Le bombe ci inseguono» Per loro si sono mobilitati tanti volontari e Ong sul posto, mentre dall'Italia arriva la solidarietà dei x.com

Guidetto (operatore Onu): Ankara è disposta ad accoglierli ma con i fondi Ue. “Così ricatterà Bruxelles come per la Siria”. Già 500mila gli esuli dal Libano Leggi l'articolo #Profughi - facebook.com facebook