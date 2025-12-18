Il Resto del Carlino e la mostra per i 140 anni | Foto che danno forza e memoria agli archivi

In occasione dei 140 anni, Il Resto del Carlino celebra il suo patrimonio attraverso una mostra che rende omaggio alla sua storia e alle immagini che hanno segnato generazioni. Quarantasei pannelli raccontano il cuore del giornale, catturando momenti di vita, emozioni e cronache che continuano a vivere negli archivi. Un percorso visivo che rafforza il legame tra passato e presente, testimoniando il potere delle immagini nel conservare la memoria collettiva.

Bologna, 18 dicembre 2025 – Il richiamo alle rotative. Le bobine, i rotocalchi. Quarantasei panel che rappresentano il giornale, che respirano di notizie, che mettono gli ‘ Occhi sulla storia ’. Tramite archivi, fotografie, testi, articoli. Il Resto del Carlino compie 140 anni, e li celebra con una mostra  nella sala convegni della Banca di Bologna di Palazzo de’ Toschi, in piazza Minghetti 4d. Nelle sale sfogliamo gli avvenimenti salienti di questi 14 decenni: dal Nobel di Giosuè Carducci nel 1906, alla Liberazione nel 1945, passando per l’omicidio di Aldo Moro nel 1978 e le stragi di Ustica e della stazione di Bologna nel 1980. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

