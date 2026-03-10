La crisi energetica in Medio Oriente ha provocato un aumento di circa 3.000 euro nel costo del gasolio per ogni veicolo, creando difficoltà per le aziende di trasporto nel Veneto. Questa variazione si riflette sui costi operativi e sulla gestione delle flotte, con un impatto diretto sui bilanci delle imprese. La regione ha già avanzato richieste di intervento per affrontare questa situazione.

La crisi energetica in Medio Oriente sta facendo salire il prezzo del gasolio, mettendo sotto pressione la filiera dei trasporti nel Veneto. Confartigianato Trasporti segnala un rischio concreto per la sostenibilità delle imprese di autotrasporto vicentino e chiede l’attivazione immediata di clausole contrattuali. I dati sono netti: un rincaro di soli dieci centesimi al litro si traduce in 3.000 euro aggiuntivi annuali per ogni veicolo. Il carburante rappresenta già tra il 25% e il 35% dei costi operativi totali di una flotta, rendendo anche le variazioni minime critiche per i margini aziendali. L’impatto sui costi operativi nel territorio. Il nordest produttivo vive di movimento merci costante, dove ogni chilometro conta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gasolio sale: +3.000 euro per veicolo, il Veneto chiede

