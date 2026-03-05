Carburanti alle stelle allarme speculazioni | torna mister prezzi ecco come funziona

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, noto come “Mister prezzi”, torna a monitorare i costi dei carburanti, che sono aumentati notevolmente nelle ultime settimane. Secondo quanto riferito dal ministro dell’Industria, il ruolo di questa figura è quello di vigilare e intervenire in caso di pratiche speculative o manipolazioni del mercato. La questione dei prezzi elevati continua a suscitare attenzione tra consumatori e autorità.

Torna in campo “Mister prezzi”, cioè il Garante per la sorveglianza dei prezzi. Che in realtà, stando a quello che ha riferito il ministro dell’Industria Adolfo Urso, è stato già attivato lunedì, cioè dopo il weekend in cui è aumentata la tensione per la crisi in Medio Oriente. Una escalation che ha portato al blocco dello stetto di Hormuz e quindi al forte rialzo dei carburanti. La benzina self service sale a 1,693 euro al litro, il gasolio a 1,753 auro. Ma sulle autostrade, denuncia il Codacons, il diesel tocca i 2,5 euro. Assotir segnala aumenti del gasolio «che vanno dai 10 centesimi dalla Lombardia ai 24 della Sicilia» e «problemi di approvvigionamento di carburante in Campania e in Lombardia». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Carburanti a Rimini: prezzi alle stelle, 218 euro in più all’annoLa crisi dei carburanti ha raggiunto livelli preoccupanti nel territorio di Rimini, dove i prezzi al dettaglio hanno subito un'impennata improvvisa.

