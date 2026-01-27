Vi informo in diretta Garlasco l’annuncio dell’avvocato De Rensis in tv da Giletti

In questa puntata di “Lo Stato delle Cose”, si approfondisce il caso di Garlasco, con aggiornamenti sulle indagini e dichiarazioni inedite. Il programma condotto da Massimo Giletti analizza gli sviluppi recenti e le piste ancora aperte nel processo, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla vicenda, mantenendo un tono sobrio e informativo.

La puntata di "Lo Stato delle Cose", il programma condotto da Massimo Giletti, in onda lunedì 26 gennaio 2026, torna ad accendere i riflettori sul delitto di Garlasco, dedicando un ampio spazio al punto sulle indagini e su ciò che, a distanza di anni, resta ancora irrisolto. Il conduttore apre la trasmissione partendo dalla novità più recente, ovvero la richiesta avanzata dai legali di Andrea Sempio di incidente probatorio sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi, una richiesta di cui al momento non è ancora noto se potrà essere accolta. Un passaggio che diventa il punto di partenza per rimettere in fila dubbi, interrogativi e ricostruzioni mai del tutto chiarite.

