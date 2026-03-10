Garlasco Andrea Sempio da Giletti | Io in carcere…

Durante una trasmissione televisiva, Andrea Sempio ha dichiarato di trovarsi attualmente in carcere. La discussione si è concentrata sulla possibilità di un processo e sulla paura di una condanna nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La conversazione ha coinvolto anche altri aspetti legati alla vicenda giudiziaria.

La prospettiva di un possibile processo e il timore di una condanna tornano al centro del caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. A parlarne è Andrea Sempio, intervenuto nel corso della trasmissione televisiva Lo stato delle cose di Massimo Giletti, dove ha affrontato diversi aspetti legati alla nuova indagine che lo riguarda e che negli ultimi mesi ha riacceso l’attenzione su uno dei delitti più discussi della cronaca italiana. Durante l’intervista Sempio ha riconosciuto la gravità della situazione in cui si trova, sottolineando il peso delle accuse. “È una accusa pesantissima”. Poi ha aggiunto: “Io spero che questa sia l’ultima volta che venga chiarito tutto e basta”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Temi più discussi: Andrea Sempio e la paura di una condanna per Garlasco, il rischio c'è e sono preoccupato; Intervista a Sempio: Per alcune persone ormai Garlasco è come una soap opera, indagano e mi seguono in strada; Andrea Sempio e quella telefonata di 33 secondi il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini.

