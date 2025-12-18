Presepe vivente e Confuoco a Masone con mercatini natalizi e prodotti tipici
Domenica 21 dicembre, Masone si trasforma in un incanto natalizio grazie al presepe vivente, al Confuoco e ai mercatini ricchi di prodotti tipici. Con le strade imbiancate dalla prima neve, l’atmosfera si fa magica, accogliendo visitatori in un’atmosfera autentica e suggestiva, resa ancora più speciale dalla tradizione dell’Arciconfraternita della Natività di Maria SS.
Domenica 21 dicembre, in una Masone magicamente imbiancata dalla prima neve, l'Arciconfraternita della Natività di Maria SS. e San Carlo organizza il tradizionale presepe vivente con le scene dell’adorazione dei pastori e gli antichi mestieri; i più piccoli potranno accarezzare animali da cortile. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
