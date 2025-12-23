Cesenatico le bancarelle tornano a popolare il centro storico | per le festività mercatini di prodotti tipici e artigianato
A Cesenatico, le bancarelle dei mercatini natalizi tornano a riempire il centro storico, offrendo prodotti tipici e artigianato locale. Durante le festività, il Porto Canale e le piazze della città si animano di un’atmosfera calda e accogliente, ideale per vivere momenti autentici e scoprire le tradizioni del territorio. Un’occasione per immergersi nello spirito natalizio in un contesto suggestivo e tranquillo.
A Cesenatico il Natale si accende con un’atmosfera magica che investe il Porto Canale e tutte le piazze circostanti. Per l'occasione la città si trasforma in un teatro di luci e creazioni con tanti mercatini e il celebre presepe della Marineria, allestito sulle storiche imbarcazioni del Museo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Oltre 70 bancarelle tra artigianato e prodotti tipici: a Craveggia tornano i Mercatini di Natale
Leggi anche: Bancarelle, street food e prodotti tipici: a Oleggio Castello arrivano i Mercatini di Natale
Cesenatico si veste di Natale Durante le feste il porto canale e il centro di Cesenatico si illuminano di magia: mercatini natalizi presepi tradizionali e suggestivi luci, decorazioni e atmosfera unica Una passeggiata tra le bancarelle, il profumo del - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.