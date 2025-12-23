Cesenatico le bancarelle tornano a popolare il centro storico | per le festività mercatini di prodotti tipici e artigianato

A Cesenatico, le bancarelle dei mercatini natalizi tornano a riempire il centro storico, offrendo prodotti tipici e artigianato locale. Durante le festività, il Porto Canale e le piazze della città si animano di un’atmosfera calda e accogliente, ideale per vivere momenti autentici e scoprire le tradizioni del territorio. Un’occasione per immergersi nello spirito natalizio in un contesto suggestivo e tranquillo.

