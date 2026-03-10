Gallicano in lutto E’ morta Alma Galanti

A Gallicano si piange la scomparsa di Alma Galanti, una figura molto conosciuta nella comunità. La notizia della sua morte ha suscitato un sentimento di dolore tra residenti e amici, che hanno condiviso ricordi e testimonianze di un legame durato nel tempo. La comunità si stringe intorno alla perdita di una persona che ha lasciato un segno importante nel paese.

Il cordoglio per la scomparsa dell'amata compaesana Alma Galanti è pieno di dolore e insieme di profondo affetto, espresso con semplicità dalla comunità di Gallicano nei ricordi personali che si rincorrono e rappresentano il forte e lungo legame intercorso negli anni. A esprimere il sentimento del paese verso Alma Galanti, da decenni presente nella centrale via Cavour con la sua attività commerciale di abbigliamento, è anche l'amministrazione comunale per voce del suo primo cittadino David Saisi. "Alma mancherà tanto a tutti noi, con la sua tenacia e attaccamento al lavoro che le hanno consentito di superare difficoltà e cambiamenti, restando un pilastro della nostra comunità fino alla fine, con eleganza e gentilezza".