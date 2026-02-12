Perugia in lutto | è morta Federica Ercolanoni
La città di Perugia piange Federica Ercolanoni, l’avvocato morta improvvisamente a causa di un malore. La notizia ha colpito tutti, lasciando un vuoto nel foro e tra i suoi conoscenti. La scomparsa è avvenuta in modo improvviso, senza preavviso, e ha scosso l’intera comunità.
Sui social il ricordo di amici e colleghi. Lasciata la toga era diventata funzionaria in Corte d'appello. Donati gli organi Il foro perugino piange l’avvocato Federica Ercolanoni, morta improvvisamente per un malore a Perugia. I social sono pieni di ricordi ed elogi. Federica, 51 anni, sana e sportiva, lascia il marito e un figlio di 13 anni. Nonostante l'insistenza di amici e colleghi nel fare luce sugli accadimenti tra il primo malore di sabato, le immediate dimissioni ospedaliere e il decesso avvenuto nella giornata di ieri, la famiglia ha rispettato le volontà di Federica e oggi è terminata la donazione degli organi di questa donna amata e conosciutissima in città.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondimenti su Perugia Lutto
Perugia in lutto, è morto Enrico Pucciarelli
Perugia piange la scomparsa di Enrico Pucciarelli.
Ultime notizie su Perugia Lutto
Argomenti discussi: Perugia in lutto, è morta Isabella Farfanelli; Usl Umbria 1 in lutto, è morta Elisa Passeri; Perugia in lutto, è morto Enrico Pucciarelli; Lo sport ferrarese è in lutto, è morto a 39 anni l'ex capitano della Spal.
Rigopiano: assoluzioni e condanne riaprono la ferita, ma non chiudono il processoA Perugia è andato in scena l’ennesimo capitolo giudiziario della tragedia di Rigopiano, e l’aula ha restituito più amarezza che verità. Dopo dieci ore di ... thesocialpost.it
Perugia, ha investito e ucciso Bama sul Raccordo: è un ex poliziottoPERUGIA - Per adesso ha deciso di non rispondere alle domande degli inquirenti, ma il quadro in mano alla procura al momento appare chiaro. Alla guida dell’auto che martedì ... ilmessaggero.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.