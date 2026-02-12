Perugia in lutto | è morta Federica Ercolanoni

La città di Perugia piange Federica Ercolanoni, l’avvocato morta improvvisamente a causa di un malore. La notizia ha colpito tutti, lasciando un vuoto nel foro e tra i suoi conoscenti. La scomparsa è avvenuta in modo improvviso, senza preavviso, e ha scosso l’intera comunità.

Sui social il ricordo di amici e colleghi. Lasciata la toga era diventata funzionaria in Corte d'appello. Donati gli organi Il foro perugino piange l’avvocato Federica Ercolanoni, morta improvvisamente per un malore a Perugia. I social sono pieni di ricordi ed elogi. Federica, 51 anni, sana e sportiva, lascia il marito e un figlio di 13 anni. Nonostante l'insistenza di amici e colleghi nel fare luce sugli accadimenti tra il primo malore di sabato, le immediate dimissioni ospedaliere e il decesso avvenuto nella giornata di ieri, la famiglia ha rispettato le volontà di Federica e oggi è terminata la donazione degli organi di questa donna amata e conosciutissima in città.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Perugia piange la scomparsa di Enrico Pucciarelli.

