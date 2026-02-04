Miriam Galanti debutta con il suo monologo Vita da bionda all’OFFOFF Theatre di Roma. Lo spettacolo, tra teatro e stand-up, andrà in scena da giovedì 12 a domenica 15 febbraio 2026. La protagonista porta sul palco la sua storia, tra risate e riflessioni, nel primo debutto ufficiale dopo aver annunciato il suo progetto.

Cosa: Debutto nazionale dello spettacolo Vita da bionda, un monologo tra teatro e stand-up.. Dove e Quando: Presso l'OFFOFF Theatre di Roma, da giovedì 12 a domenica 15 febbraio 2026.. Perché: Una riflessione ironica e profonda sugli stereotipi estetici, il pregiudizio e il "biondoshaming" nella società contemporanea.. Il palcoscenico dell' OFFOFF Theatre di via Giulia si prepara ad accogliere una prima nazionale attesa, che vede protagonista l'attrice Miriam Galanti. Conosciuta per il suo impegno trasversale tra cinema, teatro e stand-up comedy, la Galanti porta in scena Vita da bionda, un'opera scritta a quattro mani con Giorgia Ciotola, che ne cura anche la regia.

© Ezrome.it - Miriam Galanti debutta con Vita da bionda all’Off/Off Theatre

Il cambiamento di colore dei capelli può rappresentare molto più di una semplice trasformazione estetica.

