Galeazzo Bignami critica il Pd e il M5s, affermando che questi partiti continuano a esercitare un certo fascino sulla sinistra. La premier Giorgia Meloni ha espresso un'opinione condivisa da altri leader europei riguardo all’attacco all’Iran, sottolineando la coerenza delle sue parole. Non ci sono dettagli su eventuali motivazioni specifiche dietro le trattative sul nucleare, né si menzionano altre reazioni ufficiali.

La posizione di Giorgia Meloni sull'attacco all' Iran è quella "di tutti i leader europei. Come si fa a non condividerla? Nessuno sa perché le trattative sul nucleare sono saltate portando al conflitto. Una condanna, invece, non spiega se c'era un'alternativa a questo attacco e rischierebbe di diventare una difesa implicita degli ayatollah, cosa che temo affascini ancora una parte della sinistra". L'accusa è di Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, in un'intervista alla Stampa. Si sta lavorando sulla via diplomatica, ribadisce il meloniano, "ma deve essere voluta da tutti. Il tavolo di trattative sul nucleare di giugno non aveva dato grandi frutti.

