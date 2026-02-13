Galeazzo Bignami travolge la sinistra in un minuto

Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia, ha messo sotto pressione la sinistra in appena un minuto durante il talk show di Paolo Del Debbio su Rete 4. Bignami ha accusato gli avversari di mancare di concretezza e di essere troppo ideologici, portando esempi specifici di proposte poco realizzabili. La sua battuta ha lasciato il pubblico sorpreso e ha acceso un vivace scambio di opinioni in studio.

Galeazzo Bignami, capogruppo di Fdi, impartisce una sonora lezione alla sinistra intervenendo a 4 di Sera, il talk show condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Le sue parole sono piuttosto chiare e mettono il dito nella piaga dei compagni, la violenza di piazza: "Io credo che sia proprio in questo, nel fatto che la Cgil e le sinistre non vogliono fare questi servizi d'ordine interno, la differenza tra la sinistra di una volta e la sinistra di oggi, perché la sinistra di una volta, io sono vagamente anticomunista, non so se si sa, però riconosco al vecchio partito comunista che comunque fissava l'interesse pubblico e marginalmente faceva ogni tanto anche il proprio interesse, nella sua feroce bestiale ideologia".