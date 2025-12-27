Terrorismo | Bignami ' ora vediamo cosa diranno sinistra e M5S'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “L'arresto di Hannoun conferma che Fratelli d'Italia aveva ragione nel denunciare la pericolosità di un personaggio che oggi grazie al lavoro condotto dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza viene con chiarezza accertata. Una rete dedita a finanziare l'estremismo e il fondamentalismo islamico di Hamas, colpevole dell'infame attacco del 7 ottobre. Dinanzi a tutto questo cosa diranno la sinistra e il Movimento Cinquestelle? In questi anni, infatti, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno, addirittura ospitando in convegni alla Camera lo stesso Hannoun". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. 🔗 Leggi su Iltempo.it

