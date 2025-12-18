Identità conflitto e memoria | a Udine Gad Lerner presenta il suo libro

A Udine, Gad Lerner, uno dei volti più autorevoli del giornalismo italiano, presenta il suo nuovo libro in un evento che affronta temi di grande attualità. L’appuntamento, intitolato

Udine ospita una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano. Gad Lerner, figura di riferimento nel panorama culturale nazionale, sarà protagonista dell’incontro dal titolo Dialogo sull’ebraismo al tempo della guerra in programma martedì 20 gennaio alle ore 18.00 al Teatro Nuovo Giovanni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

