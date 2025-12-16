Sinistra in tilt sul Qatargate Gad Lerner contro i 5stelle | Loro al governo

La vicenda del Qatargate ha scatenato divisioni politiche e polemiche all’interno della sinistra italiana. Gad Lerner critica i 5 Stelle, sottolineando come la decisione sulla revoca dell’immunità sia stata più politica che giuridica, evidenziando le tensioni e le posizioni divergenti di fronte a un episodio che ha coinvolto l’Europarlamento.

Che quello sulla revoca dell'immunità "sia stato un voto politico lo ha dichiarato dopo il voto un rappresentante di FdI qui all'Europarlamento quando ha detto che non si è entrati nel merito ma si è fatta una scelta politica". Così a 'Otto e mezzo' su La7 l'eurodeputata Pd Alessandra Moretti coinvolta nell'inchiesta Qatargate, cui è stata revocata oggi l'immunità dall'Eurocamera, mentre è stata "salvata" la collega dem Elisabetta Gualmini. "Ho prodotto documenti che smantellavano le circostanze che mi venivano addebitate", ha spiegato Moretti, secondo cui la revoca dell'immunità è "uno schiaffo alla democrazia e a un istituto che nasce per difendere la libertà del Parlamento e dei parlamentari". Iltempo.it

