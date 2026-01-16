Julio Iglesias rompe il silenzio dopo le accuse | il post sui social

Julio Iglesias ha pubblicato un messaggio sui social media in risposta alle recenti accuse di violenze sessuali e sfruttamento del lavoro avanzate da tre ex dipendenti. L’artista si esprime per chiarire la propria posizione e affrontare la situazione, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. La vicenda ha suscitato grande attenzione, portando alla luce una discussione sulle responsabilità e sulla gestione delle crisi nel mondo dello spettacolo.

Julio Iglesias rompe il silenzio dopo le gravissime accuse di violenze sessuali e sfruttamento del lavoro mosse da tre ex dipendenti. Un'ex collaboratrice domestica, un'ex fisioterapista e una terza donna hanno lamentato di essere state costrette a effettuare esami ginecologici, test per l'Hiv e malattie sessualmente trasmissibili che non avevano nulla a che vedere con le loro mansioni presso le ville dell'artista. « Nego di aver abusato, costretto o mancato di rispetto a qualsiasi donna», si legge in un post su Instagram firmato di proprio pugno. «Queste accuse sono assolutamente false e mi rattristano profondamente».

Julio Iglesias rompe il silenzio: "Accuse false, difendo la mia dignità" - Julio Iglesias rompe il silenzio: "Accuse false, difendo la mia dignità". tgcom24.mediaset.it

Abusi sessuali, Julio Iglesias rompe il silenzio: «Mai sentite tante cattiverie» - Julio Iglesias ha rotto oggi il silenzio con un comunicato diffuso sul suo profilo in Instagram, dopo le accuse di presunte aggressioni sessuali, abuso di potere e sfruttamento lavorativo avanzate da ... unionesarda.it

Per la prima volta Julio Iglesias affronta direttamente le accuse di abusi sessuali mosse da due ex dipendenti, pubblicate da alcuni media. "Nego di aver abusato, costretto o mancato di rispetto a nessuna donna", ha dichiarato ieri l'artista sul suo profilo Insta x.com

Julio Iglesias accusato di abusi da due ex dipendenti: “Sta preparando la difesa, tutto sarà chiarito” *** Le presunte vittime saranno ascoltate come testimoni protette. L’entourage del cantante nega ogni addebito e mantiene il massimo riserbo - facebook.com facebook

