Julio Iglesias rompe il silenzio dopo le accuse | il post sui social

Julio Iglesias ha pubblicato un messaggio sui social media in risposta alle recenti accuse di violenze sessuali e sfruttamento del lavoro avanzate da tre ex dipendenti. L’artista si esprime per chiarire la propria posizione e affrontare la situazione, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. La vicenda ha suscitato grande attenzione, portando alla luce una discussione sulle responsabilità e sulla gestione delle crisi nel mondo dello spettacolo.

Julio Iglesias rompe il silenzio dopo le gravissime accuse di violenze sessuali e sfruttamento del lavoro mosse da tre ex dipendenti. Un’ex collaboratrice domestica, un’ex fisioterapista e una terza donna hanno lamentato di essere state costrette a effettuare esami ginecologici, test per l’Hiv e malattie sessualmente trasmissibili che non avevano nulla a che vedere con le loro mansioni presso le ville dell’artista. « Nego di aver abusato, costretto o mancato di rispetto a qualsiasi donna», si legge in un post su Instagram firmato di proprio pugno. «Queste accuse sono assolutamente false e mi rattristano profondamente». 🔗 Leggi su Lettera43.it

