Gabriel Garko ha recentemente condiviso alcuni aspetti della sua vita privata, parlando del suo percorso personale e del rapporto con il fidanzato. Pur mantenendo un approccio riservato, ha confermato la presenza di una relazione stabile durata quattro anni, sottolineando l’importanza della privacy e della discrezione nel rispetto della loro intimità. La sua testimonianza rappresenta un passo importante verso una maggiore apertura, senza rinunciare alla sobrietà e alla sincerità.

Gabriel Garko torna a parlare della sua vita sentimentale e lo fa con dosando le parole con misura. Del fidanzato che gli è accanto da quattro anni dice poco, l’essenziale: non fa parte del mondo dello spettacolo, vivono insieme e hanno scelto di restare lontani dall’esposizione mediatica. “Non si sa nulla”, chiarisce l’attore, sottolineando con fermezza il diritto a una normalità costruita nel silenzio, dopo anni di vita sotto i riflettori. L’attore ne ha parlato in un’intervista a la Repubblica, a margine della presentazione di Colpa dei sensi, la nuova fiction di Canale 5 in onda dal 30 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Gabriel Garko rompe il silenzio sul fidanzato e sul coming out: "Così mi sono liberato di un peso"

Gabriel Garko torna a parlare del coming out: "Mi sono liberato da un peso, sto con una persona da 4 anni"Gabriel Garko ha recentemente condiviso pubblicamente il suo coming out, rivelando di essere con una persona da quattro anni.

“Il mio coming out? Mi hanno detto: ‘Non sei stato onesto, ci hai preso per il c**o’. Le scene di sesso sono le più noiose”: così Gabriel GarkoGabriel Garko torna su Canale 5 con la fiction “Colpa dei sensi”, composta da tre puntate e interpretata insieme ad Anna Safroncik.

