Futuro degli Oss impiegati negli ospedali casertani | si va verso la stabilizzazione

Circa 180 operatori socio sanitari che lavorano negli ospedali della provincia di Caserta sono in procinto di ottenere una stabilizzazione del proprio impiego. La questione riguarda i contratti legati all’appalto esternalizzato dell’Asl di Caserta, che coinvolge questi professionisti. La decisione interessa direttamente i lavoratori e le strutture sanitarie locali.

All'incontro in Prefettura con sindacati e cooperativa l'Asl ha aperto all'assunzione di coloro che hanno i requisiti previsti dalla legge tra i circa 180 operatori impegnati nelle strutture sanitarie di Terra di Lavoro Svolta per i circa 180 operatori socio sanitari impegnati negli ospedali della provincia attraverso l’appalto esternalizzato dell’Asl di Caserta. Nel corso della riunione convocata dalla Prefettura di Caserta, si è registrato un primo punto di convergenza che consente di salvaguardare, almeno nell’immediato, i livelli occupazionali. All’incontro hanno partecipato, oltre alla direzione generale dell’azienda sanitaria, anche la dirigenza della cooperativa che gestisce il servizio e le organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Leggi anche: Il futuro di una sanità in crisi. Sopralluogo negli ospedali degli amministratori comunali

Giustizia, Ferro: "Verso la stabilizzazione degli ex tirocinanti calabresi""Garantire certezze occupazionali agli ex tirocinanti calabresi della giustizia e valorizzarne il ruolo strategico all’interno del sistema...