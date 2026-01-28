Giustizia Ferro | Verso la stabilizzazione degli ex tirocinanti calabresi

Il governo si muove per mettere fine alle incertezze degli ex tirocinanti calabresi della giustizia. Il ministro Ferro assicura che ci saranno misure concrete per stabilizzare questi lavoratori e riconoscere il loro ruolo importante nel sistema giudiziario. Nei prossimi mesi, si attendono decisioni chiare per garantire un futuro stabile a chi ha già dato il proprio contributo in Calabria.

"Garantire certezze occupazionali agli ex tirocinanti calabresi della giustizia e valorizzarne il ruolo strategico all’interno del sistema giudiziario nazionale”. È questo l’obiettivo al centro dell’incontro che l’onorevole Wanda Ferro, sottosegretaria all’interno, ha avuto con il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro presso il ministero della giustizia. Nel corso del confronto, la parlamentare di Fratelli d’Italia ha posto con forza la questione delle prospettive future per gli operatori giudiziari provenienti dai percorsi di tirocinio in Calabria, oggi impiegati con contratti part- time.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Stabilizzazione ex tirocinanti, Brutto (FdI): Impegno concreto del Governo per la Calabria e per la giustiziaSecondo il capogruppo di FdI, rafforzare gli uffici giudiziari in un territorio complesso come quello calabrese significa investire nei presìdi di legalità e dare risposte concrete ai cittadini. reggiotv.it

Giustizia, Brutto (FdI) sulla stabilizzazione degli ex tirocinanti calabresi: impegno concreto del GovernoL’incontro tra il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro rappresenta un segnale politico forte e concreto di attenzione verso la Calabria e verso ... strettoweb.com

