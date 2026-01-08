Il futuro di una sanità in crisi Sopralluogo negli ospedali degli amministratori comunali

I rappresentanti dei sindaci lecchesi hanno effettuato recenti sopralluoghi negli ospedali pubblici del territorio, tra cui l’Umberto I di Bellano e il San Leopoldo Mandic di Merate. È prevista anche una visita all’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco nei prossimi giorni. Questi incontri mirano a valutare lo stato delle strutture sanitarie locali e a individuare eventuali criticità in un contesto di crescente pressione sulla sanità pubblica.

Ispezione dei rappresentanti dei sindaci lecchesi negli ospedali pubblici. I componenti del Consiglio di rappresentanza dei sindaci hanno compiuto sopralluoghi all' Umberto I di Bellano e al San Leopoldo Mandic di Merate, mentre all' Alessandro Manzoni di Lecco è stato già programmata una visita per i prossimi giorni. L'iniziativa è stata concordata con i dirigenti dell' Asst di Lecco per valutare il possibile futuro degli ospedali lecchesi, la loro evoluzione nel quadro complessivo del sistema sanitario, l'integrazione con la rete dei servizi sociali territoriali, le Case di comunità e i medici di medicina generale.

