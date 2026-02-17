Futsal C2 Rimini beffato dalla capolista Young al tappeto con l’Osteria

Il Rimini ha perso contro la capolista nel campionato di futsal C2, nonostante abbia giocato una buona partita. La squadra ha combattuto fino all’ultimo minuto, ma l’Osteria ha segnato il gol decisivo all’ultimo secondo. Young, invece, è stato sconfitto con l’Osteria e ora cerca di rialzarsi.

Non basta al Rimini una partita alla pari con la prima della classe per non restare a bocca asciutta. I biancorossi stanno al passo lo Sporting Bagnacavallo dal punto di vista della prestazione, ma i tre punti vanno ai ravennati, che nel finale sul 2-2 schierano in porta un giocatore di movimento e trovano allo scadere la rete della vittoria con Baraccani. Peccato perché i biancorossi avevano disputato una gran partita, andando anche in vantaggio con una punizione di Meleleo dal limite. Peccato perché, dopo essersi fatti raggiungere da Martignani, si erano anche fatti scavalcare da Gurioli proprio allo scadere del primo tempo.