Spaccata in Cit Turin | sfondano la vetrina di un negozio in corso Francia e scappano via con cassa e merce

A Cit Turin, un negozio di Corso Francia è stato vittima di una recente spaccata. I ladri hanno utilizzato un tombino prelevato dalla strada per sfondare la vetrina e rubare la cassa e la merce. L’episodio si inserisce in un contesto di furti simili, evidenziando le criticità della sicurezza urbana nella zona. Le forze dell’ordine sono state avvisate e indagano sull’accaduto.

Ancora una spaccata, ancora il solito tombino prelevato dalla strada e usato per frantumare il vetro di un negozio per mettere a segno il furto. Questa volta la spaccata, un fenomeno ormai più che diffuso a Torino in tutta la sua estensione, è avvenuta in corso Francia all'altezza del civico 21, all'angolo con via Bagetti, a danno di un negozio più che noto ai residenti, Cortassa Materassi. Il furto è avvenuto nella notte di giovedì, 15 gennaio, a opera di ignoti. Sul fatto sono già in corso indagini e accertamenti da parte della polizia. L'orario non è preciso, ma la spaccata è sicuramente avvenuta nella notte di giovedì.

