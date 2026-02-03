Rivacold mega-furto Rubate 3 tonnellate di rame Bottino di 40mila euro

Un banda di quattro o cinque persone, muniti di un camion, con il quale nel weekend – quindi dalla sera del venerdì fino alla mattina di ieri – va a segno il colpo grosso alla Rivacold, l'azienda e di Montecchio di Vallefoglia, via Sicilia 7, che produce e distribuisce componenti e prodotti per la refrigerazione e il condizionamento. Colpo grosso significa che la banda è riuscita a portarsi via bobine per tre tonnellate di rame – 3mila chili – per un valore stimato in circa 40mila euro. Chiaro che si tratta di un furto studiato. Con il mezzo i ladri sono riusciti a sfondare una delle reti che recintano la proprietà della nota azienda di Montecchio, e una volta dentro si sono diretti, in ore notturne (ma non è stato rivelato il giorno) a uno dei capannoni della ditta, che evidentemente non era allarmato, a quanto risulta dalle prime ricostruzioni della dinamica.

