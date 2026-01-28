Questa mattina, le forze dell’ordine hanno intercettato un autocarro carico di circa tre tonnellate di rame, rubato in un deposito industriale. La refurtiva, che includeva anche attrezzature da lavoro, due camion e nove trasformatori elettrici, è stata recuperata dopo un breve inseguimento. Ora gli investigatori stanno cercando di risalire ai responsabili.

Tre tonnellate di cavi in rame, attrezzatura da lavoro, due camion e nove trasformatori elettrici industriali per un valore ingente. Sarebbe questo il maxi bottino che una banda composta, probabilmente da più di tre persone, avrebbe sottratto dal magazzino di una ditta di via Galavotti a Cavezzo alle due di notte tra domenica e lunedì. A recuperare il tutto, a tempo di record, i carabinieri, che attraverso una rapida e incisiva attività d’indagine sviluppata anche mediante l’analisi delle localizzazioni satellitari GPS, accertavano che uno dei mezzi rubati era in sosta prolungata a Rovereto di Novi di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto di tre tonnellate di rame. Recuperati autocarro e refurtiva

Un tentativo di furto di due camion e tre tonnellate di rame è stato sventato grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri.

