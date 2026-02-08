Monza borseggi al mercato e prelievi con carte rubate | denunciate due donne bulgare

Due donne bulgare sono state denunciate a Monza per aver tentato di prelevare soldi con carte di credito rubate. Le due sono state colte in flagrante mentre agivano al mercato e ora avranno un foglio di via obbligatorio dal Comune per i prossimi due anni. La polizia le aveva già individuate grazie alle denunce fatte da una donna che era stata derubata.

Monza, 8 Febbraio 2026 – Due borseggiatrici bulgare, in azione al mercato di Monza, sono state denunciate per avere tentato di prelevare con le carte rubate ad una donna e colpite da foglio di via obbligatorio dal Comune di Monza per la durata di 2 anni. Ad agire è stata la Polizia di Stato di Monza, in servizio di controllo dopo le numerose denunce di borseggio registrate nelle ultime settimane al mercato del giovedì in piazza Cambiaghi. Il modus operandi. Gli agenti hanno notato tre donne che uscivano dalla piazza del mercato dirigendosi verso via Italia e le hanno seguite, scoprendo che due delle tre rimanevano a breve distanza dall'altra mentre quest'ultima utilizzava uno sportello bancomat.

