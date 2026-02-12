Due donne bulgare sono state denunciate per aver derubato clienti al mercato di Luino. Le ladre seguivano le vittime dai bancomat e poi le aspettavano in strada per svaligiare le borse. Una cliente aveva prelevato quasi quattromila euro prima di essere derubata, mentre tornava a casa. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire se sono coinvolte in altri episodi simili.

LUINO Un solo colpo aveva fruttato addirittura quattromila euro, prelevati prima al bancomat da una cliente del mercato per le spese di Natale e poi dalle sue tasche. Erano state avviate a dicembre dello scorso anno le indagini della polizia di Stato di Luino, che ora ha identificato e denunciato due bulgare di 22 e 41 anni, entrambe con numerosi precedenti penali. Avevano colpito in due diverse occasioni a i danni di altrettante vittime, sempre tra le bancarelle del mercoledì nel centro di Luino. Le due borseggiatrici sono state segnalate indicate all’autorità giudiziaria come autrici delle due ruberie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le ladre di portafogli al mercato. Seguivano i clienti dal bancomat. Denunciate due complici bulgare

Due donne bulgare sono state denunciate a Monza per aver tentato di prelevare soldi con carte di credito rubate.

Questa mattina al mercato due donne hanno denunciato il furto del bancomat dalla borsa.

