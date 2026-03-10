Furti in Valcamonica | Bienno e Breno lanciano l’allerta

In Valcamonica sono stati segnalati recenti furti a Bienno e Breno, portando i Comuni a diffondere un allarme ufficiale. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione e hanno invitato i cittadini a prestare attenzione. Nessuna informazione sulle modalità o sui responsabili dei reati. L’attenzione resta alta nelle zone colpite da questi episodi di criminalità.

Un'onda di reati contro il patrimonio sta colpendo la Valcamonica, con furti segnalati a Bienno e Breno che hanno spinto i Comuni locali ad emettere alert ufficiali. Le amministrazioni invitano i cittadini alla massima vigilanza, chiedendo di chiudere porte e finestre e di annotare ogni movimento sospetto per aiutare le forze dell'ordine. La situazione richiede collaborazione immediata tra popolazione e istituzioni per contrastare questa serie di eventi criminali. L'allerta diffusa dai comuni colpiti. Le autorità locali hanno attivato procedure di sicurezza straordinarie dopo una serie di intrusioni domestiche verificatesi in giorni recenti. Il Comune di Bienno ha lanciato un messaggio diretto ai residenti, sottolineando come il paese sia stato colpito da diversi episodi di furto in abitazione.