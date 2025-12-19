Allarme furti al supermercato le commesse lanciano l’appello | Aiutateci fatturato dimezzato

Al supermercato di Pescia, le commesse lanciano un appello disperato: i furti ripetuti stanno dimezzando il fatturato. La situazione si fa critica e richiede interventi immediati per tutelare lavoratori e attività commerciali. Due pattuglie dei carabinieri sono intervenute alle 13 per cercare di arginare l’emergenza, mentre il timore cresce tra dipendenti e clienti.

Pescia (Pistoia); 19 dicembre 2025 – Due pattuglie della radiomobile dei carabinieri sono intervenute, alle 13.30 circa, al supermercato Lidl in via Papa Giovanni XXIII, rispondendo a una chiamata dei responsabili del negozio. Pochi minuti dopo le 13 tre giovani si sono presentati alla cassa. Uno di loro ha distratto l'addetta, e gli altri due sono scappati con gli articoli presi sugli scaffali. La ragazza se ne è accorta, ha lasciato il posto e ha cercato di inseguirli, ma li ha visti entrare nella vicina piazza Anzilotti, dove anche quest'anno hanno trovato sede i giostrai con le loro strutture, si è spaventata ed è rientrata in negozio, dove la responsabile presente ha dato l'allarme.

