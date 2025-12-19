Allarme furti al supermercato le commesse lanciano l’appello | Aiutateci fatturato dimezzato

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al supermercato di Pescia, le commesse lanciano un appello disperato: i furti ripetuti stanno dimezzando il fatturato. La situazione si fa critica e richiede interventi immediati per tutelare lavoratori e attività commerciali. Due pattuglie dei carabinieri sono intervenute alle 13 per cercare di arginare l’emergenza, mentre il timore cresce tra dipendenti e clienti.

allarme furti al supermercato le commesse lanciano l8217appello aiutateci fatturato dimezzato

© Lanazione.it - Allarme furti al supermercato, le commesse lanciano l’appello: “Aiutateci, fatturato dimezzato”

Pescia (Pistoia); 19 dicembre 2025 – Due pattuglie della radiomobile dei carabinieri sono intervenute, alle 13.30 circa, al supermercato Lidl in via Papa Giovanni XXIII, rispondendo a una chiamata dei responsabili del negozio. Pochi minuti dopo le 13 tre giovani si sono presentati alla cassa. Uno di loro ha distratto l’addetta, e gli altri due sono scappati con gli articoli presi sugli scaffali. La ragazza se ne è accorta, ha lasciato il posto e ha cercato di inseguirli, ma li ha visti entrare nella vicina piazza Anzilotti, dove anche quest’anno hanno trovato sede i giostrai con le loro strutture, si è spaventata ed è rientrata in negozio, dove la responsabile presente ha dato l’allarme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: “Mamma sta morendo”. Il triste appello del famoso del web al suo pubblico: “Aiutateci”

Leggi anche: Gaza, cento giornalisti italiani lanciano un appello al ministro Tajani

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

allarme furti supermercato commesseRaid nei supermercati a ridosso della chiusura: denunciato 35enne, caccia ai complici - Serata di tensione a Novoli, dove tre malviventi hanno preso di mira due punti vendita in rapida successione. lecceprima.it

allarme furti supermercato commesseRuba in un supermercato ma viene scoperta e diventa violenta nei confronti di una commessa, della guardia giurata e dei militari intervenuti. Arrestata 58enne italiana - Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno arrestato una 58enne italiana, ritenuta la presunta responsabile di una rapina perpetrata ai danni di un sup ... gazzettadiparma.it

allarme furti supermercato commesseFurto al supermercato: tenta di rubare dei superalcolici e il commesso lo scopre. Bloccato in fuga nel centro commerciale - Ha cercato di rubare cinque bottiglie di superalcolici dal supermercato del centro commerciale Le Brentelle, venendo però bloccato e arrestato. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.