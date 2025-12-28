Nel novarese tornano in azione le bande dei cimiteri | perchè sono ricominciati i furti di rame

Nel Novarese si registrano nuovamente episodi di furto di rame nelle aree cimiteriali. Le cosiddette “bande dei cimiteri” sono responsabili di atti che danneggiano lapidi e tombe, alimentando preoccupazioni tra cittadini e autorità. La ripresa di queste attività criminosi evidenzia la necessità di maggiori controlli e interventi per tutelare il patrimonio pubblico e il rispetto delle famiglie.

Tornano in azione sempre più spesso le "bande dei cimiteri", che saccheggiano lapidi e tombe alla ricerca di rame. Se negli ultimi anni si è assistito ad un calo dei furti del prezioso "oro rosso", da qualche mese i furti sono ricominciati in piccola e grande scala.

