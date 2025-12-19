Rimini, 19 dicembre 2025 - Si sarebbe reso protagonista di una serie di furti che, tra dicembre 2022 e aprile 2023, erano andati a segno in numerose scuole della città, oltre che all’ospedale Infermi di Rimini, prendendo di mira i distributori automatici. Il modus operandi era sempre lo stesso: un uomo in solitaria, dopo avere forzato gli ingressi di scuole o attività, scassinava il distributore automatico per impossessarsi delle monete, provocando per lo più danni mentre consumava il furto stesso. Un fenomeno che, nel periodo oggetto delle indagini, si era verificato con cadenza quasi settimanale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furti a raffica nei distributori delle scuole e dell’ospedale: ladro prosciolto

Leggi anche: Raffica di furti, carabinieri in campo. Ladro acrobata finisce in manette

Leggi anche: Furti a raffica nelle auto dei turisti: ladro fermato agli scavi di Ostia Antica

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Furti e danneggiamenti a raffica a Mazara del Vallo: tre condanne, una assoluzione.

Furti a raffica nei distributori delle scuole e dell’ospedale: ladro prosciolto - Dopo l'inchiesta della polizia, l'azienda che lo ha aveva denunciato ha però rinunciato a procedere e ha rimesso le querele ... msn.com