Gabriele Lavia torna a teatro al Teatro Argentina con lo spettacolo

di Eugene O’Neill: un’opera-confessione che scava negli abissi di un fallimento familiare senza riscatto. Il grande teatro di parola torna protagonista al Teatro Argentina con il maestro Gabriele Lavia che, dal 4 al 15 febbraio, porta in scena il capolavoro del drammaturgo statunitense Eugene O’Neill, Lungo viaggio verso la notte, un’opera-confessione che scava negli abissi di un fallimento familiare senza riscatto. Scritto nei primi anni Quaranta (tra il 1941 e il 1942 con prima assoluta nel febbraio 1956 a Stoccolma) e insignito del Premio Pulitzer postumo nel 1957 (dopo la morta dell’autore), il dramma si consuma nell’arco di una sola, interminabile notte, tra le pareti di una casa borghese, in un nucleo familiare prigioniero dei propri demoni tra conflitti, dipendenze e segreti dolorosi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Gabriele Lavia in scena al Teatro Argentina con Lungo viaggio verso la notte

Dal 16 al 18 gennaio, il Teatro Ivo Chiesa ospita Gabriele Lavia, attore e regista di rilievo nel panorama teatrale italiano, che dirige e interpreta "Lungo viaggio verso la notte" di Eugene O'Neill.

