Giugliano non si ferma all’alt e fugge nel traffico | denunciato 41enne in auto aveva un coltello
Un uomo di 41 anni di Giugliano ha tentato di scappare quando gli agenti della Polizia Municipale gli hanno ordinato di fermarsi, dopo aver notato che nell’auto aveva un coltello. La fuga ha causato un inseguimento nel traffico del centro, prima che gli agenti riuscissero a bloccarlo e a denunciarlo.
Non si è fermato all’alt intimato dalla Polizia Municipale e si è dato alla fuga tra le strade del centro cittadino, ma è stato rintracciato poco dopo e denunciato. È accaduto a Giugliano in Campania durante un servizio di controllo di Polizia Stradale in via Verdi. Gli agenti del nucleo di Polizia Stradale guidati dal comandante Luigi De Simone hanno imposto l’alt a una Fiat Panda con a bordo un uomo, che invece di fermarsi ha accelerato improvvisamente, allontanandosi a forte velocità. Ne è nato un inseguimento con l’ausilio di segnali acustici e visivi, ma dopo circa un chilometro, complice l’intenso traffico e la condotta di guida pericolosa del fuggitivo, il veicolo è riuscito a far perdere temporaneamente le proprie tracce. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Trentola Ducenta, non si ferma all’alt e fugge: 28enne arrestato a Giugliano dopo inseguimento
A Trentola Ducenta, un uomo di 28 anni è stato arrestato a Giugliano dopo un inseguimento iniziato quando non si è fermato all’alt dei carabinieri.
Non si ferma all'alt dei carabinieri, in tasca un coltello di 21 centimetri: 40enne denunciato
