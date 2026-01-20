Prato ignora l' alt fugge contromano e nasconde droga in auto

A Prato, un uomo di 33 anni di origine cinese è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al fermo dopo un episodio in cui l'uomo ha ignorato l'alt e ha fuggi contromano, nascondendo sostanze stupefacenti nell'auto. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio nella zona.

Un uomo di 33 anni, originario della Cina, è stato arrestato nelle scorse ore a Prato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Lo ha fatto sapere il Comune di Prato, ufficializzando il report dell'attività di controllo effettuata sul territorio. A Prato, sabato pomeriggio, un'auto guidata da un cittadino cinese ha ignorato l'alt e si è dato alla fuga lungo via Filzi. Prato: non si ferma all'alt e contromano provoca tamponamento. Denunciato 26enne A Prato, un giovane di 26 anni è stato denunciato dalla polizia municipale per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, sabato pomeriggio in via Filzi una pattuglia del reparto territoriale ha intimato l'alt a

