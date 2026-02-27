Orrore in UK | segrega in casa la compagna la nutre solo con alcol e ghiaccioli poi la uccide

Un uomo di 57 anni è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso la fidanzata nella loro casa di Chester. La vittima, trovata morta il 20 luglio 2025, era stata segregata in casa, nutrita solo con alcol e ghiaccioli. Il procedimento legale ha portato alla condanna definitiva dell’uomo, che ora dovrà scontare la pena.

Il 57enne Tony Devenport è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della fidanzata Stephanie Blundell, trovata morta nella loro abitazione di Chester, in Inghilterra, il 20 luglio 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Torrice, picchia e segrega in casa l'ex compagna: 44enne ai domiciliari con braccialetto elettronico Uccide a coltellate la compagna, poi si toglie la vita lanciandosi dalla finestra: la tragedia a SalernoTragedia nel pomeriggio di oggi, domenica 21 dicembre, a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dove un uomo di 40 anni ha ucciso a coltellate la... Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento. Argomenti discussi: Epstein, l’orrore non finisce: il New Mexico indaga su presunti corpi di ragazze sepolti nel suo ranch e spunta una mail segreta mai resa pubblica; Epstein, l’orrore non finisce: il New Mexico indaga su presunti corpi sepolti nel ranch e spunta una mail segreta mai resa pubblica.