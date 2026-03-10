Nella quarta stagione, l’Uomo in Giallo fa il suo ritorno e il suo piano rimane avvolto nel mistero. Dopo aver sconvolto gli eventi negli ultimi episodi della terza stagione, il personaggio torna a comparire in diverse occasioni, creando tensione e attesa tra i protagonisti. La sua presenza si fa sentire in modo sempre più evidente, lasciando aperte molte domande sui suoi intenti e sulle sue mosse future.

Il personaggio che ha sconvolto tutti nei momenti finali della terza stagione, fa capolino anche nel trailer dei nuovi episodi in arrivo con ancora più misteri da risolvere per i fan Mesi dopo lo sconvolgente finale di stagione, è arrivato in streaming il trailer della quarta stagione di From, serie che con i suoi misteri ha attirato la curiosità di un nutrito gruppo di spettatori. Il filmato mette in evidenza il ritorno di Boyd, Sara, Randall, Tabitha, Jade, Julie, Henry, Victor, Kristi, Fatima, Donna ed Ellis, che si trovano ad affrontare nuovi colpi di scena nella Township, e si conclude con una terrificante apparizione del misterioso Uomo in Giallo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - From, qual è il piano del misterioso Uomo in Giallo nella quarta stagione?

